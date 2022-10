In vigore il divieto di bruciare materiale vegetale

E' in vigore dal 15 settembre su tutto il territorio della Regione Piemonte il divieto di abbruciamento diffuso di materiale vegetale previsto dalla Legge Regionale 15/2018, che sarà in vigore fino al 15 aprile 2023.

La legge stabilisce che, fino a 50 metri di distanza da boschi, pascoli o terreni coperti da arbusti, è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (come i fuochi di artificio).

In caso sia stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi la distanza sale a 100 metri. ù

I comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le dichiarazioni di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

In caso di violazione prevista la sanzione da un minimo di 200 un massimo 2.000 euro.