In ricordo di Pierino Crepaldi, il “grazie” dalla Casa di Riposo Reda di Valle Mosso

“Pierino è stato un grande punto di riferimento per tutto il territorio e anche per la nostra realtà della Casa Di riposo Emilio Reda di Valle Mosso. Una persona speciale: sempre disponibile e sorridente, si faceva in quattro per rispondere alle esigenza della nostra Comunità, prendendosi cura con semplicità e spirito di servizio di giovani, anziani, persone con disabilità. Da anni sostenuto dai suoi immancabili collaboratori, lo abbiamo incontrato in diversi vesti nella nostra struttura: durante i pomeriggi in musica, portando il sorriso sui volti degli ospiti, così contenti e gioiosi nel vedere coppie di ballerini destreggiarsi tra canti e danze; oppure alla guida dei mezzi Auser per accompagnare qualche anziano in ospedale per le visite; e come dimenticarlo in veste di Babbo Natale o di preparatore di castagne.

In tutte queste occasioni, Pierino ha sempre prestato attenzione alla relazione umana, al costruire ponti di collaborazione e fraternità, elargendo sorrisi, carezze, abbracci e affetto. In ognuno di noi ha lasciato “il segno”, con la sua determinazione, l’esempio, la costanza, l’ottimismo e la forza di volontà. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa del Covid, non è stato possibile rivivere questi momenti di gioia e allegria ed ora mancherà la sua presenza così significativa e sensibile. Un sentito e doveroso ringraziamento va quindi rivolto a Pierino, per tutto ciò che è stato e ha fatto a favore dei nostri anziani. Sicuramente sentiremo la sua mancanza, ma speriamo di poter continuare a collaborare con il gruppo Auser Volontariato Vallestrona, mantenendo così vivo e acceso il suo ricordo e proseguendo il cammino da lui iniziato, con la stessa forza e lo stesso entusiasmo che lo hanno sempre caratterizzato. Vogliamo quindi ricordarlo al servizio degli anziani: instancabile, solare e generoso”.