Da Masserano la lettera di una cittadina: “Il Palio dei Rioni, quanti ricordi: perché non farlo tornare?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nei primi anni ‘90, in molti paesi ci si divertiva con il Palio dei Rioni. Anche Masserano si organizzò dividendo le proprie zone abitative, e assegnando loro un nome, per i giochi e le squadre. Fu molto divertente!!!! Ognuno abbelliva la propria zona con stendardi e fiori. Si formava la squadra per i giochi in piazza. La gente si divertiva, e alla sera si formavano dei veri e propri gruppi, per andare a "sbirciare" cosa stessero combinando i rioni rivali!!! Chi vinceva il pallio, riceveva se ben ricordo, un quadro dipinto dagli artisti di quel periodo.

Ricordo che per molto tempo, il paese fu diviso tra i residenti con i nomi del rione, non sulla carta ovviamente, ma nel riconoscere la propria zona con il nome e la propria caratteristica. Furono anni fantastici, e tutto in paese. Non sarebbe male che tornasse il Palio dei Rioni”.