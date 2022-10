Teens Basket Biella, inizio col botto: Tortona battuta al Forum

Vittoria 69-60 sulla Bertram Tortona nell’esordio stagionale del Teens Basket Biella in serie C Gold. Dopo un inizio in salita, 8-15 a metà del primo quarto, Biella prende in mano le redini della partita.

Lo Zeta Esse Ti vince i restanti tre quarti, toccando anche il +12 nel terzo periodo grazie alle triple di uno scatenato Cena, autore di 18 punti nel secondo tempo. Gli ospiti rientrano sul -2 a 2’ dalla sirena finale, ma è decisiva la difesa della squadra di coach Boschetti, che concede appena 10 punti nell’ultimo quarto. Il bel gioco, l'armonia e l'atteggiamento della squadra hanno stupito in positivo gli oltre 300 spettatori presenti al Forum e non hanno fatto annoiare quelli che hanno seguito la diretta del match sulla pagina facebook della società. Alcuni collegati addirittura dal Brasile, terra di origine di Marcos Pereira.

I migliori alla fine sono stati Gianluca Cena, 20 punti e Nicolò Cerri, 18 con 4 rimbalzi e 5 recuperi. Ma a fare la differenza è stato il gruppo, con i due "stranieri" Zimonjic e Pereira a dominare in difesa, spalleggiati dalla coppia di senatori Maffeo-Coppa, un Brusasca convincente e solido in cabina di regia e i "ragazzini" Lavino e Angelino per nulla intimoriti da minuti e responsabilità mai avuti a questo livello.

Tabellino

Teens Basket Biella - Derthona Basketball Lab 69-60 (14-18, 31-34, 58-50).

Biella. Brusasca 6, Cena 20, Cerri 18, Maffeo 2, Zimonjic 7, Lavino 4, Coppa 4, Pereira 3, Angelino 5. Ne: Vioglio, Bertoglio, Curvà. Allenatori: Corrado Boschetti e Luca Antona.

Tortona. Tambwe 6, Jankovic 5, Appetiti, Lisini 12, Tambia 2, Bellinasio 7, Ansevini 6, Zonca 6, Biaggini 14, Moro 6, Armanino 2. Allenatori: Tosarelli-Palumbo.