Prevostura, al via la classica del ciclismo biellese (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Ha preso il via questa mattina la 23esima edizione della Prevostura, una autentica classica del calendario nazionale, una delle poche gare che affonda le sue radici nel secolo scorso.

La gara ha come di consueto due percorsi: quello di 48 km per 1.400 metri inaugurato lo scorso anno, con continui cambi di terreno, da argilloso a granitico, con punte di pendenza al 22% e soprattutto una vista clamorosa sulle Prealpi biellesi. Oppure quello ridotto di 22 km per 800 metri, riservato ai cicloturisti. Ammesse quest’anno anche le E-bike, su entrambi i tracciati. Epicentro della corsa saranno come sempre gli Impianti Sportivi di Lessona.