Biella Rugby cede di misura al debutto, passa Noceto. E la sconfitta brucia...

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d. v ASD Biella Rugby Club 21-21 (6-6)

Marcatori. P.t. 3’ cp. Taddei (3-0); 7’ cp. Susperregui (3-3); 32’ cp. Susperregui (3-6); 40’ cp. Taddei (6-6). S.t. 50’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (6-13); 61’ c.p. Taddei (9-13); 66’ m. Panigoni tr. Susperregui (9-20); 68’ m. Savina tr. Zucconi (16-20); 80’ m. Ferro n.t. (21-20).

Rugby Noceto FC Soc. Coop. s.d.: Pagliarini; Gabelli, Greco (45’ Bernardi), Carritiello (17’ Guareschi), Savina; Zucconi, Taddei (62’ Albertini); Pop, Ferrarini, Serafini (62’ Pagliari); Boggiani (41’ Boccalini), Devodier (cap.); Muciaccia, Ferro, Quaranta (79’ Concari). Non entrati: Bolsi e Zaja.All. Ferrarini

ASD Biella Rugby Club: Foglio Bonda; Braga, Ramaboea, Grosso (cap.), Travaglini (65’ Laperuta); Susperregui, Besso; Vezzoli (70’ L. Loretti), Perez Caffe, Haedo; G. Loretti, Panaro (60’ Righi); Vaglio Moien, Ledesma (50’ Braglia), Panigoni. Non entrati: Zacchero, Chaabane, Martinetto e Cerchiaro.All. Benettin

Arbitro Navaro (VE)Cartellini: 32’ giallo a Ferro (Rugby Noceto); 48’ giallo a Devodier (Rugby Noceto); 68’ giallo a Braglia (Biella Rugby Club).

Calciatori: Taddei (Rugby Noceto) 3/4; Zucconi (Rugby Noceto) 1/2; Susperregui (Biella Rugby Club) 4/4.

Note: pomeriggio caldo. Campo in buone condizioni.

Circa 600 spettatori.

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 1: Asd Milano – Pro Recco 34-25; Rugby Noceto – Biella Rugby 21-20; Parabiago – I Centurioni 43-18; Amatori Alghero – Cus Milano 3-33; Cus Genova – Rugby Parma 6-34.Classifica. Cus Milano, Rugby Parma, Parabiago, Asd Milano punti 5; Rugby Noceto 4; Biella Rugby 1; TKGroup VII Torino, Pro Recco, I Centurioni, Cus Genova, Amatori Alghero 0.

21-20 ottenuto alla prima giornata di campionato sul campo di Rugby Noceto brucia. Brucia tantissimo. Indispettisce il misero punto di differenza, delude essere stati in vantaggio fino a un quarto d’ora dal fischio finale, fa arrabbiare aver tenuto testa al confronto con gli avversari per tutto il tempo: le percentuali di possesso e territorio sono gialloverdi. Poi, purtroppo, quello che conta sono i punti segnati e qui, onore ai padroni di casa che hanno messo a segno tutte le occasioni nelle quali sono incappati nel corso degli ottanta minuti.

Una partita non entusiasmante, poco gioco, molto frammentato, con Biella in costante attacco senza mai riuscire a sfondare la linea difensiva avversaria. Due occasioni per andare ai pali per parte e punteggio parziale di assoluta parità: 6-6.Gli animi si scaldano all’inizio della ripresa. Al 42’ Biella subisce un fallo in attacco e può decidere di trovare per i pali tre punti facili, ma sceglie la touche a caccia del bottino pesante. Tentativo fallito.

Dieci minuti più tardi, Foglio Bonda già autore di alcuni ottimi spunti nella prima parte del match, trova lo spazio a metà campo e segna la prima meta della giornata trasformata da Susperregui. Noceto prova a ridurre il vantaggio, ma tre punti di un piazzato da lontano non bastano. Al 66’ altri sette punti per Biella grazie alla meta di Panigoni seguita dalla trasformazione di Susperregui. Non manca molto alla fine, considerato l’andamento dell’intero incontro sarebbe sufficiente gestire il vantaggio, ma qualcosa va storto. Noceto, conosciuto per ‘uscire’ sul finale, si incendia quando, in attacco, subisce un fallo che costa la sospensione temporanea del biellese Braglia e spinto dal pubblico amico, approfitta della superiorità numerica per ben due volte.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Ottimo l’impegno da parte dei ragazzi. Li ringrazio, nonostante la sconfitta hanno dato tutto in campo. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, pur senza finalizzare le occasioni che ci sono capitate. Abbiamo tenuto gli avversari in partita e sapevamo che sarebbero venuti fuori se li lasciavamo vicini nel punteggio. Così è stato. Andiamo via da Noceto molto, molto dispiaciuti: il dispiacere di chi perde una partita di un solo punto all’ultimo. Lavoreremo in settimana per fare nostra la partita con Parabiago. Dobbiamo solo lavorare. Non c’è altro da fare”.