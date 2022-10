La collezione di coleotteri della Fondazione Tittoni apre al pubblico

La straordinaria collezione di 80.000 coleotteri della Fondazione Tittoni, una delle più grandi d’Europa, è finalmente visitabile al Santuario di Oropa.

Da venerdì 30 settembre a domenica 9 ottobre, una selezione di esemplari si trova esposta nella Galleria S. Eusebio, nel chiostro del Santuario. Insetti rari, forme inaspettate e colori che stupiscono, specie estinte che sono state conservate con dedizione e professionalità, saranno finalmente visibili dopo un lungo lavoro di catalogazione effettuato da esperti negli ultimi 3 anni.

La Fondazione, nata per volontà dell’Avvocato Marco Tittoni, spentosi nel 1998 all’età di 90 anni, porta avanti il desiderio dell’avvocato, collezionista appassionato, di rendere la raccolta fruibile al pubblico. La collezione si è formata grazie all’entusiasmo dell’avvocato che sin da bambino si era appassionato a questi curiosi insetti, spesso dimenticati o giudicati esteticamente poco piacevoli. In 80 anni di studi e di ricerche, la collezione si arricchita di 80.000 esemplari, di cui alcuni sono molto rari e in pericolo di estinzione. La Fondazione ha come obiettivo primario la conservazione, proteggendo gli insetti dal deterioramento che può essere causato dall’umidità, dalla luce del sole, dall’attacco di tarme o di funghi; la catalogazione e la divulgazione, affinchè non solo gli entomologi e gli esperti del settore possano fruirne, ma anche i visitatori di Oropa possano apprezzarne la bellezza.

Orari di apertura al pubblico: Venerdì 30 settembre- sabato 1 ottobre – domenica 2 ottobre / sabato 8 e domenica 9 ottobre dalle ore 10 alle 17