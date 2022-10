Tenta il suicidio al passaggio del treno, tragedia sfiorata a Vigliano Biellese

Aggiornamento ore 16

Tragedia sfiorata a Vigliano Biellese, dove una donna avrebbe cercato di farla finita gettandosi sotto un treno in transito. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 2 ottobre, in prossimità di un passaggio a livello di Vigliano Biellese.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, una biellese di 68 anni avrebbe tentato un gesto anticonservativo, camminando sui binari nel momento esatto dell'arrivo del treno della tratta Biella-Novara.

Il macchinista si sarebbe subito accorto di quanto stava accadendo e ha immediatamente frenato il convoglio. In quei momenti concitati, la signora sarebbe stata urtata di striscio. In seguito, è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Al momento, la prognosi è sconosciuta ma non sarebbe in pericolo in vita. La marcia del treno è poi ripresa con un ritardo di circa 70 minuti, con il traffico tornato alla regolarità intorno alle 13.45.

Il fatto

