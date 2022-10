Uomo accusa shock anafilattico, paura a Ronco Biellese (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 2 ottobre, a Ronco Biellese, dove un uomo avrebbe accusato uno shock anafilattico per cause ancora da accertare. A seguito del malessere, è finito a terra ma è stato subito assistito dal personale sanitario del 118: in seguito è stato stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.