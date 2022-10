Morto Efrem Bertomoro, domani i funerali: il ricordo del Coro La Campagnola

La notizia della scomparsa di Efrem Bertomoro ha gettato nel dolore la comunità biellese. Aveva 85 anni.

In queste ore, il Coro La Campagnola l’ha ricordato sui propri canali social: “Ciao Efrem, ciao amico caro…Quante cantate insieme a te, quanta bufera in tua compagnia. Ci hai ‘viziati’ per tanto tempo! Arrivavamo alle prove e tu eri già li da un’ora ( forse di più) a preparare la sede per noi per farcela trovare pronta: i bicchieri dei coristi già disposti sul banco, la tastiera del maestro collegata, il pane e l’affettato già impiantati per il dopo prove accompagnate dal vino in caraffa. E poi durante le prove, ad un cenno del Denis, ti precipitavi a riempirgli il bicchiere di vino ed a portaglielo come un bravo soldatino. Sei stato una bella persona, come poche… sei stato una colonna del coro, attaccato alla camicia rossa e al nostro ‘botalin’ che hai sempre scarrozzato su e giù per l’Italia in tutti quei concerti… già… quanti concerti avrai fatto? Ne abbiamo perso il conto…Ma ti ricordiamo bene al centro del coro, sempre composto, sempre attento e concentrato, sempre pronto a dare l’esempio. Ti vorremo sempre bene Efrem… non ti dimenticheremo mai. Buon viaggio ‘nos amis’”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Pavignano. Sempre qui verranno celebrati i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 11 di domani, 3 ottobre.