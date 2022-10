Giovani architetti del Politecnico di Milano studiano Vigliano Biellese

Una ventina di ragazzi provenienti da varie parti del mondo, studenti del corso di laurea magistrale in Architectural Design and History del Politecnico di Milano, polo di Mantova, ha seguito nella mattina di venerdì 30 settembre, nell’inedita sede della sala consiliare del Municipio, una lezione del professor Andrea Di Giovanni, docente di Planning in historical context studio - Progettazione Architettonica e Storia.

Si tratta di un progetto di approfondimento, in collaborazione con il settore tecnico ed urbanistica del Comune, che riguarda l’assetto urbanistico di Vigliano Biellese ed in particolare in particolare i Villaggi operai ed i nuclei di antica formazione: Amosso, Avandino, Sobrano, Santa Lucia.

La lezione, dopo una prima parte di inquadramento storico, si è soffermata sugli aspetti caratterizzanti dei Villaggi: lottizzazione a maglia con il fabbricato al centro, che accede agli assi perpendicolari di via Libertà e via Quintino Sella su cui fin dall’origine è pensata la collocazione dei servizi. L’evoluzione del contesto urbano è stata illustrata in relazione alla specificità che, solo dal 1982, vede una specifica tutela nel piano regolatore comunale che ne preservi l’originalità e le caratteristiche.

Riguardo i nuclei di antica formazione, il professor Di Giovanni ha presentato Vigliano come comune policentrico, con insediamenti di origine rurale, soffermandosi sugli aspetti normativi che attualmente tutelano il territorio e gli antichi edifici. I giovani studenti sono ora impegnati ad elaborare progetti che, prendendo in esame queste aree viglianesi nella loro attuale situazione, prospettino una riqualificazione che possa coniugare le esigenze di oggi con la necessaria tutela dell'unicità e della peculiarità storica di ciascun nucleo.

Il Sindaco, Cristina Vazzoler, ha incontrato docente e studenti mettendo a disposizione alcune copie del volume “La Pettina: la storia, le genti” di Franco Macchieraldo, per gli approfondimenti storici. «Sono lieta di incontrarvi e mi fa particolarmente piacere questa collaborazione con il Politecnico di Milano e con il professor Andrea Di Giovanni, che certamente potrà apportare idee e suggerimenti di grande interesse per il nostro territorio. Fin dall’inizio del mandato, l’Amministrazione è stata impegnata nell’azione di tutela e valorizzazione dei nuclei urbani. Si tratta certamente di progetti che spesso richiedono risorse ingenti, ma che costituiscono obiettivi precisi: Vigliano Biellese deve pensare a preservare e rilanciare la propria tradizione agricola e ad un futuro per gli edifici che, come la Pettinatura Italiana, sono parte di una storia legata all’industria tessile e ad uno sviluppo su cui la crisi del settore ha drammaticamente inciso. Pensiamo ad un futuro in cui proprio i giovani possano trovare in questi ambienti i luoghi dove collocare nuove imprese, nuove iniziative, nuovi ambiti di studio e ricerca. Perché le antiche costruzioni possano vivere una nuova storia, nel rispetto di quella che le ha viste sorgere. Ringrazio il professor Andrea Di Giovanni ed il Responsabile del nostro settore tecnico, Vincenzo Garufi, che ha coordinato l’iniziativa ed auguro a tutti gli studenti un brillante futuro».