A Castelletto Cervo riapre il Centro Ricreativo

Lunedì 3 ottobre, presso la sede dell'Associazione Nazionale Alpini, riapre il Centro Ricreativo di Castelletto Cervo. Il Centro Ricreativo, iniziativa patrocinata dal Comune di Castelletto Cervo in collaborazione con il Gruppo Auser il Pioppo e 10000 Passi per Stare bene, è stato inaugurato in via sperimentale lo scorso 4 aprile.

“Possiamo essere più che soddisfatti. - dice la Consigliera Comunale Maria Cristina Bisco - I partecipanti hanno aderito con entusiasmo ai laboratori ed ai passatempo proposti, hanno collaborato attivamente con gli organizzatori in altre manifestazioni ed hanno anche avanzato idee e proposte”.

“In questo periodo – continua Bisco - si è creata anche sinergia con altri gruppi di paesi limitrofi con i quali ci auspichiamo continui e possa non far altro che crescere nel tempo. Ripartiamo con ancora più entusiasmo ed iniziative, grazie proprio ai loro suggerimenti e richieste; proporremo laboratori creativi, corsi, giochi, serate informative inerenti alla prevenzione, salute e benessere, gite, scampagnate e tanto altro. Aspettiamo chiunque voglia partecipare, ricordando che per chi avesse problemi di trasporto, il Gruppo Auser il Pioppo è disponibile ad aiutarvi. Vi aspetti numerosi!”.