Ultimo sabato con il Qi Gong all’Oasi Zegna

Si chiude sabato 8 ottobre l’edizione 2022 del corso di Qi Gong a Bielmonte. L’iniziativa, nata da un’idea di Oasi Zegna e Fondo Edo Tempia, da quattro anni si propone di portare la pratica di una delle discipline della medicina tradizionale cinese in mezzo alla natura incontaminata delle montagne biellesi. Come nei precedenti appuntamenti, l’istruttrice Natalina Bassetto attende i suoi allievi al Bosco del Sorriso, al Bocchetto Sessera, a partire dalle 10 per una giornata all’ombra di alberi e montagne intervallata dal pranzo all’albergo Bucaneve. Il prezzo a persona di ogni giornata è di 50 euro che includono il pranzo. Ci si prenota chiamando la segreteria del Fondo Edo Tempia allo 015.351830.

Allo stesso numero si possono chiedere informazioni anche sul corso che Natalina Bassetto propone dai prossimi giorni fino a giugno. La sede di quest’anno è nuova, la palestra dell’istituto Losana in via Garibaldi 11 a Biella. Il giorno prescelto per le lezioni è il martedì alle 17,40. Ci si può prenotare anche chiamando il 348.7403129. Il Qi Gong consiste in una serie di esercizi statici e dinamici che permettono di attivare l’energia vitale del corpo, stimolare le difese immunitarie, favorire la concentrazione, il rilassamento, migliorare la postura, l’apparato osteo-articolare e la vista.