Giancarlo Lacchia, insieme alla moglie Germana Modestini, hanno donato al Comune di Salussola in memoria del figlio Davide una collezione di strumenti per pesare.

Come ringraziamento, il Comune ha organizzato una cerimonia che è stata messa in calendario l'8 ottobre, alle ore 11 a Salussola in aula consigliare. Seguirà la visita all'Ecomuseo dell'oro e della pietra, per una visita guidata alla donazione.

Ai donatori sarà consegnata una targa commemorativa.