Congresso a Biella su"Anziani: dal Covid 19 alle nuove sfide sanitarie e assistenziali"

Sabato 8 Ottobre a Biella, presso l'auditorium di Città Studi, si svolgerà il Congresso "Anziani: dal covid 19 alle nuove sfide sanitarie e assistenziali" aperto a tutta la popolazione ma con necessità di iscrizione perchè rientra tra gli eventi utili per la formazione di tutte le professioni sanitarie (6 crediti ECM, accreditamento a cura di Inforcoopecipa Piemente).

L'organizzatore dell'evento è l'Associazione Anzitutto che si avvale della collaborazione della RSA Paradiso di Gattinara, della Biblioteca Biomedica Biellese, del CTV (Centro Territoriale di Volontariato di Biella). L'evento ha ottenuto il Patrocinio di ASL Biella, Comune di Biella, Ordine dei Medici di Biella e Ordine Professioni Infermieristiche di Biella.La giornata si articola in due parti distinte: al mattino la parte necessaria per la formazione (comunque aperta al pubblico) che si chiuderà alle ore 14 ed avrà come relatori professionisti della sanità e dell'assistenza, dopo il saluto delle Autorità, e introduzione alla giornata da parte del dr. Bernardino Debernardi e della dr.ssa Maria Laura Colegna di Anzitutto, sarà aperta da una lezione magistrale del dr. Alberto Cester, Geriatra e Fisiatra, già Primario della Geriatria di Dolo (VE) dal titolo "Anziani tra covid e nuove emergenze".

Nella prima sessione moderata dal dr. Vito Marinoni e dalla dr.ssa Lia Rusca parleranno di "Covid e Ospedale di Biella" il dr. Aldo Tua e la dr.ssa Cristina Frassati. Seguirà il dr. Carlo Peruselli, Medico Cure Palliative, con "Criteri di triage durante l'emergenza pandemica: fra carenza di risorse e cura delle persone più vulnerabili".La seconda sessione, che riguarderà le strutture extraospedaliere e covid sarà moderata da Romina Tallia e Ilaria Sardo in essa si parlerà di "Covid e strutture per anzian" (Elena Ruffanello Paola Zago e Sonia Osella) e di "Persone con demenza e Covid" (dr.ssa Elena Ortone).Nella terza sessione, che riguarda il territorio, con moderatori Enrica Borrione e dr. Dario Amati il dr. Claudio Bramini tratterà l'argomento "Il Medico di Medicina Generale" e si concluderà con l'intervento della dr.ssa Monica Gasparini su "Un modo per raccontare il covid".

La parte pomeridiana, non obbligatoria per la formazione degli operatori della sanità, sarà rivolta soprattutto al futuro e si darà voce al "Terzo Settore" rappresentato dal Volontariato e dalle Cooperative Sociale che hanno continuato ad operare durante il periodo Covid o addirittura sono nati in quel periodo. Interverranno per illustrare i bisogni emergenti ed i loro progetti:AIMA (Associazione Itaiana Malattia di Alzheimer con Franco Ferlisi) ALICE (Associazione per la lotta all'ictus cerebrale) APB (Amici Parkinsoniani Biellesi) A RUOTA LIBERA (servizi alla persona al proprio domicilio) AUSER Provinciale di Biella AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Sezione di Biella) Sportello Anziani Filo D' Arianna.