Bancarelle, laboratori, mostre: grande interesse per la sagra del Pailet di Ronco Biellese (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Ha suscitato grande entusiasmo e interesse la sagra del Pailet di Ronco Biellese, giunta alla XIX edizione e andata in scena tra ieri e oggi, 2 ottobre. Mostre, bancarelle, laboratori: ricco il programma di un evento unico nel suo genere, capace di richiamare sempre una moltitudine di visitatori. Oltre al pranzo domenicale, preparato e cucinato con cura nelle pignatte di terracotta, c’è stata la possibilità di visitare gli spazi degli hobbisti, allestiti per l’occasione in via Roma.