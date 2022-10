Auguri Nonni! Oggi è la loro festa

Il 2 ottobre è la Festa dei Nonni. Dal 2005 è diventata una ricorrenza civile nazionale approvata dal Parlamento. Perchè cade in questa giornata? Perché nella tradizione cristiana cattolica il 2 ottobre si celebrano gli angeli custodi. E chi meglio dei nonni rappresentano veri e propri angeli custodi non solo per i nipoti, ma anche per i genitori che spesso si trovano in condizioni di difficoltà per il mantenimento dei figli e arrivano proprio i nonni in loro aiuto?

I vari enti si impegnano a promuovere iniziative per valorizzare i nonni in questa giornata e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ogni anno consegna un premio speciale al miglior nonno e alla migliore nonna d’Italia.

I nonni non sono però festeggiati solo in Italia. Il primo Paese ad aver introdotto questa giornata sono stati gli Stati Uniti che celebrano la festa la prima domenica di settembre. E chi meglio di una super mamma poteva proporla? A chiederne l'introduzione fu infatti Marian McQuade, una signora anziana, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti, originaria del West Virginia.