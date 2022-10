ASL Biella, riattivato Ambulatorio di Medicina dello sport di Cossato

L’ASL di Biella comunica che, presso la Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei 59, è stato riattivato l'Ambulatorio di Medicina dello sport, per lo svolgimento delle visite d'idoneità agonistica per atleti minorenni e per disabili relazionali. Con la generale ripresa delle normali attività dell'Azienda Sanitaria dopo la pandemia, è nuovamente operativo quindi anche il servizio della Medicina dello sport e attività fisica del Dipartimento di Prevenzione nell'ambito di un importante centro del territorio. Le prenotazioni devono essere effettuate tramite l’indirizzo e-mail: medicina.sportiva@aslbi.piemonte.it