Tutti di corsa a Ponderano pro casa alpina San Giovanni con "Pundran an Corsa"

Il sole ha reso piacevole "Pundran an corsa" nel pomeriggio di oggi sabato 1 ottobre a Ponderano.

In tutto sono stati 53 gli iscritti che hanno corso per le vie di Ponderano alla corsa ludico motoria a passo libero non competitiva. Il ricavato è stato devoluto alla casa alpina San Giovanni.

A organizzare la gara è l'oratorio San Lorenzo con la partecipazione del Gruppo Alpini di Ponderano.