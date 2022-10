Teens Basket Biella al debutto al Forum arriva la Bertram Tortona

Teens Basket Biella pronto al debutto nel terzo campionato consecutivo di serie C Gold.

Prima sfida in programma questa sera alle 20.30 al Forum contro Bertram Tortona.

«Affrontiamo subito un avversario di alto livello» spiega coach Corrado Boschetti «una squadra composta dai migliori under 19 di Tortona, tra le più quotate nel campionato di eccellenza e sicuramente in corsa per accedere alle finali Nazionali. È un roster con molta fisicità, al quale proveremo a opporci con energia».

Il Teens inizierà il torneo con 1 punto di penalizzazione a causa di un'irregolarità burocratica.

Il roster del Teens Basket Biella Zeta Esse Ti per la stagione 2022-2023.

Play: Alessandro Brusasca 2001, Matteo Lavino 2003.

Guardie: Luca Vioglio ‘86, Gianluca Cena 2002, Michele Bona 2003, Riccardo Curvà 2002, Alberto Caroli ‘97.

Ali: Gianluca Coppa ‘95, Martino Maffeo ‘96, Nicolò Cerri 2001, Marcos Paulo Pereira 2001, Zacarias Bertoglio 2003.

Ali/pivot: Strahinja Zimonjic 2001, Edoardo Angelino 2002.

Allenatore: Corrado Boschetti.