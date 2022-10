Domani domenica 2 ottobre, tra gli eventi sportivi della giornata nel Biellese c'è la cicloscalata Occhieppo - La Bossola, 9° e penultima prova Alpi quota 1000.

Il ritrovo è al bar Esdra alle 8,30, la partenza alle 10 su via Per Muzzano. La partenza è unica per tutte le categorie. Il percorso è di 9 km circa ed è da percorrere una sola volta. Il dislivello è di 549 m.