Alla Prevostura Arias Cuervo difende il suo trono

Ci sarà un autentico “parterre de roi” domani, domenica 2 ottobre, alla 23esima edizione della Prevostura Mtb, una delle più antiche manifestazioni del calendario italiano del ciclismo fuoristrada. Hanno infatti già dato la loro adesione alla manifestazione di Lessona, tappa di chiusura della Marathon Bike Cup, alcuni dei team principali del panorama nazionale e non solo. Sarà infatti al via la Wilier 7C Force con Rebagliati e Trincheri, la Scott con l’ex campione italiano Juri Ragnoli e la Hubbers Polimedical con il campione uscente, il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo.

Si prospetta quindi grande e incerta battaglia sui 48 km per 1.400 metri del percorso, quello stesso percorso che era stato ridisegnato lo scorso anno e che ha incontrato un grande sentimento di approvazione dai biker che non hanno mancato di fare il classico passaparola. Ci si attendono infatti oltre 500 biker al via domenica da Lessona, per una delle sfide più classiche della fase autunnale della stagione di mountain bike.

Oltre al percorso lungo, è confermato anche il tracciato di 22 km per 800 metri riservato ai cicloturisti mentre le E-bike potranno scegliere fra i due percorsi. Partenza e arrivo saranno come di consueto dagli impianti sportivi di Lessona, con il via alle ore 9:45. Presso gli impianti saranno predisposti tutti i servizi, anche quelli giocoforza eliminati lo scorso anno ancora in fase di pandemia. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo, chi vorrà iscriversi direttamente sul posto da oggi, sabato 1 ottobre, dovrà versare 35 euro. Per la cicloturistica il prezzo è di 20 euro, ridotto a 10 per gli Under 14. Sempre domani, domenica, con partenza alle 10:15, si svolgerà il Campionato d’Inverno dedicato alle categorie Esordienti e Allievi nella specialità del cross country.

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, www.laprevosturamtb.it