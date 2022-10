A Bioglio il Memorial Elio Allasa alla 5° edizione

Anche nel 2022 si ricorda Elio Allasa, maestro elementare, amministratore Comunale, Fondatore della U.S. Vallese e dirigente della FCI. Gli scorsi anni tra pandemia e crisi economica, era una corsa che sembrava non si dovesse più fare, invece grazie all’amministrazione Comunale di Bioglio con in testa il Sindaco Stefano Ceffa, la famiglia Allasa e diversi sponsor con la collaborazione indispensabile degli Alpini di Bioglio si è sempre svolta regolarmente.

Quest’ anno, causa la non transitabilità della provinciale che collega Valle S. Nicolao a Valdilana, per i lavori di manutenzione straordinaria iniziati proprio in questi giorni, il diniego al transito, ci ha costretto in questi giorni a stravolgere completamente il classico e collaudato percorso.

Pertanto dopo il via ufficioso dal centro di Bioglio (09:45), si procederà in un trasferimento ad andatura controllata fino a Valdengo dove avverrà il “via” ufficiale alle 10:00 posto davanti al Municipio, l’arrivo a Bioglio è previsto per le 12:00.

Gli atleti percorreranno il classico circuito cittadino (già utilizzato per le gare del 2 Giugno), comprendente lo strappo de porta a ridosso della Chiesa, per 14 volte, dopodichè si affronterà la salita verso Bioglio, al primo passaggio sotto lo striscione dell’arrivo, ci sarà il traguardo volante intitolato a Marco Carta Fornon, quindi la corsa proseguirà per valle S. Nicolao, Piatto e poi di nuovo Bioglio dove ci sarà il traguardo finale posto in Via della Rimembranza.

Visto il buon lotto di partenti, anche in maggior numero del previsto, si prospetta una corsa animata, molti dei ragazzi iscritti si sono messi in mostra durante la stagione. Attualmente sono iscritti 95 in rappresentanza di Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino.

Al nastro di partenza anche i ragazzi Ucabini: Alessio Borini, Matteo Giordano, Giacomo Bonino, Samuele Zordan, Riccardo Rizzo, Simone Ullio, Pietro Selva Bonino e Geremia Badone, che si contenderanno un premio speciale per il primo Biellese classificato. Molti premi extra classifica per società e corridori.

Organizzazione e direzione gara a cura di UCAB Giuria: designata FCI Speacker: Alessandro Brambilla Radio Corsa: Franco Bocca Servizio radio e Scorte: STRIM Riprese video: Bike+TV Ambulanze: CISOM Dottore: Graziano Fanton Presidio incroci: Protezioni Civili (Ser Lance, La Bessa, Falconero), Alpini, C.C. in Congedo Auto: Ford Nuova Assauto