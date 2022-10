Enrico Frandino premiato al salone internazionale di arte contemporanea di Marsiglia

Nuovo importante riconoscimento per Enrico Frandino, una sua opera "Marilyn" è stata premiata da una giuria internazionale per originalità e tecnica.

Dopo essere stato finalista al premio "Artista per la pace" di Palermo questo nuovo importantissimo riconoscimento lo conferma come artista eclettico e portatore di contenuti nuovi nella poesia che trasferisce ai più svariati mondi culturali.

Frandino ora si prepara a debuttare a teatro il 21 ottobre in prima nazionale a Biella dove al teatro Don Minzoni andrà in scena "Se la vita mia fosse poesia" in cui il noto regista Marco di Stefano porterà in scena suoi testi in un viaggio tra musica, poesia, ed emozioni.

La serata sarà poi replicata alla fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio a Roppolo, dove nel pomeriggio sarà l 'occasione per raccogliere fondi a favore della fondazione di cui Frandino è testimonial.