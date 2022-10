"Conflitti, litigi e altre rotture", a Candelo una mostra per i giovani

"Conflitti, litigi e altre rotture", è il titolo della mostra interattiva per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, che sarà visitabile presso il salone polivalente a Candelo in via Cerventi dall'11 al 18 ottobre. In particolare è rivolta alle classi dell'Istituto comprensivo di Candelo Sandigliano, docenti, genitori, associazioni. L'inaugurazione è il 10 ottobre alle 18.

Obiettivo della mostra, è insegnare agli adolescenti che conflitto e violenza sono due concetti antitetici e che spesso la violenza nasce proprio dal tentativo di sopprimere il conflitto. Il percorso è strutturato in 10 tappe ed è pensato specificamente per la fascia d'età tra gli 11 e i 15 anni. Attraverso gli stimoli, le domande e le drammatizzazioni si favorisce il confronto tra i partecipanti e si attiva la discussione sul conflitto e sul concetto di contrapposizione. La mostra, ideata dal pedagogista Daniele Novara e dallo Staff CPP, è itinerante e può essere richiesta scrivendo a info@cppp.it