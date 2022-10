Alla biblioteca di Biella la presentazione del libro "Vecchiaia per principianti" di Alberto Cester

Venerdì 7 Ottobre alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Biella il dr. Alberto Cester, medico Geriatra e Fisiatra già responsabile del Reparto di Geriatria dell'Ospedale di Dolo (Venezia) presenterà il suo libro dal titolo "Vecchiaia per principianti".

Il saggio del dottor Cester è chiaro, di facile lettura e coinvolgente. L’analisi e i suggerimenti sono intervallati da quelli che l’autore chiama “intermezzi di un principiante”, riflessioni e ricordi della sua vita. Cester è un geriatra appassionato, ha il dono della sintesi e dell'umorismo. Nei suoi pazienti, come scrive, ha “sempre alimentato la medicina della speranza”. Ci ricorda, concludendo, che “se sul “come moriremo” poco possiamo incidere, sul “come invecchieremo” siamo sovrani assoluti”.

Le “ricette” per invecchiare bene contenute nel piccolo, denso saggio “Vecchiaia per principianti” di Alberto Cester che non è - e non vuole essere - un trattato di Geriatria ma la raccolta di suggerimenti e consigli pratici frutto di decenni di lavoro appassionato con gli anziani saranno oggetto di dialogo con Bernardino Debernardi, Presidente di Anzitutto ed ex Primario del Reparto di Geriatria dell'Ospedale di Biella.

L'Associazione Anzitutto è grata alla Biblioteca Civica di Biella per la disponibilità ad organizzare l'evento, la cui partecipazione è libera a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.