Mucca in difficoltà a Piedicavallo, i Vigili del fuoco vanno in suo soccorso, foto archivio

C'è una mucca in difficoltà in montagna in Valle Cervo, lungo il sentiero che da Piedicavallo porta al Lago della Vecchia, e i Vigili del Fuoco del Nucleo Saf stanno andando in suo soccorso.

Al momento le informazioni sono ancora frammentarie, non si conoscono le condizioni di salute dell'animale. Torcia alla mano, i Vigili del Fuoco cercheranno di raggiungerlo e di trarlo in salvo.

Seguiranno aggiornamenti.