Crevacuore: Portano in casa le braci per scaldarsi e si intossicano, coppia in ospedale

Hanno bruciato del materiale in giardino e poi hanno pensato di portare in casa le braci fumanti per scaldarsi. Un errore che è costato il ricovero per intossicazione a una coppia di Crevacuore tenuti in ospedale in osservazione per due giornate. I Vigili del Fuoco, che hanno fatto un sopralluogo tecnico nell'abitazione, non hanno ritenuto di ravvisare altri pericoli per la salute ed hanno dichiarato agibili i locali. Presenti sull'intervento anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.