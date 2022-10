Biella: 56enne trovato morto per cause naturali nella sua casa

Ieri, 30 settembre, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti in via dei Conciatori per quello che sembrava essere un soccorso persona. Purtroppo al loro ingresso nell'alloggio è stato trovato il corpo senza vita, sembra per cause naturali, di un uomo di 56 anni, pare già affetto da diverse patologie. I soccorritori non hanno potuto far altro che attendere l'arrivo del medico legale e dell'impresa funebre per le operazioni di presa in carico della salma.