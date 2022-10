Pigiama Run, Valentini: "I Biellesi ci hanno dimostrato la loro grande generosità"

Con oltre 650 iscritti, gli ultimi proprio venerdì sera a Spazio LILT prima della partenza, LILT Biella ha registrato un risultato straordinario. Pigiama Run in più di 600

“L’interesse e la partecipazione alla Pigiama Run di Biella - dichiara Dott. Valentini, Presidente di LILT Biella - è andata oltre le nostre aspettative: in altre città, come Milano alla quarta edizione, era una formula già sperimentata ma per noi era la prima esperienza. Ancora una volta i Biellesi ci hanno dimostrato la loro grande generosità e la loro attenzione per temi importanti come la salute e la prevenzione. Un’esperienza che sicuramente ripeteremo anche il prossimo anno e che speriamo possa diventare un appuntamento fisso per la nostra città.”