Lavori alla sede degli Alpini a Verrone

Gli Alpini di Verrone avranno una sede praticamente nuova dopo i lavori che inizieranno a breve. In particolare, il Comune ha consegnato in questi giorni il cantiere per interventi di efficientamento energetico sullo stabile, che riguarderanno il tetto ma anche gli infissi.

"Spiace perchè il gruppo dovrà lasciare la sede fino a quando il cantiere non sarà chiuso - commenta il sindaco di Verrone Cinzia Bossi - , ma ne vale la pena perchè sarà completamente diversa. In questi giorni ci troveremo con gli Alpini per capire le loro esigenze e vedere qualche spazio dargli per ritrovarsi".

L'intervento vale 99 mila euro ed è in parte finanziato dal Comune e in parte con fondi statali.