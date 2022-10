Lagambiente, trent’anni di Puliamo il Mondo, iniziative anche nel Biellese

Ricorre quest’anno la trentesima edizione di Puliamo il Mondo, l'edizione italiana di "Clean up the World", un’iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per l’ambiente e solidarietà a firma di Legambiente.

Le date ufficiali dell’iniziativa, posticipate a causa delle elezioni, sono 30 settembre, 1, 2 ottobre 2022, durante le quali si svolgeranno eventi su tutto il territorio nazionale. E tra i Comuni che aderiscono nel Biellese ci sono anche Ponderano, Verrone e Ailoche. E non solo. All'iniziativa partecipa anche il Gruppo Sella.

Come ogni anno, Verrone invita tutti i cittadini grandi e piccini a diventare "netturbini" per un giorno", per ripulire il proprio paese. Ai partecipanti verrà fornito il kit utile per il progetto. Il ritrovo è oggi, sabato 1° ottobre, alle 10 in piazza Alpini d'Italia.

Ad Ailoche l'appuntamento è sempre per oggi, sabato 1 ottobre alle ore 14,30, quando sarà organizzata una piacevole passeggiata educativa nei boschi, per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni (accompagnati da adulti), dove armati di kit per la raccolta di rifiuti (offerto dal Comune) sarà possibile ripulire le aree contaminate. Al termina la Pro loco offrirà la merenda ai ragazzi.

A Biella oltre 100 dipendenti del gruppo Sella oggi parteciperanno a “Puliamo il mondo”. Con il “CSR Day Banca Sella” il gruppo partecipa all’iniziativa organizzata in collaborazione con Legambiente, nell’ambito della campagna mondiale “Clean up the World”. I volontari ripuliranno tutta l’area intorno la sede di Piazza Gaudenzio Sella.

A Ponderano il ritrovo è invece per domani, domenica 2 ottobre, alle ore 9,00 in Piazza Garibaldi (di fronte alla Chiesa parrocchiale), con partenza per le ore 9,30. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato ad altra data.