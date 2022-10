Candelo, domani il Mercato dei Produttori Agricoli

Domenica 2 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si terrà un nuovo appuntamento con il Mercato dei Produttori agricoli al Ricetto di Candelo, occasione per conoscere il meglio della produzione agroalimentare del territorio biellese nel pregevole contesto di uno dei borghi più belli d'Italia.

I consumatori avranno ancora una volta la bella opportunità di incontrare personalmente i produttori per conoscere i processi di produzione nonchè le caratteristiche dei loro prodotti.

Sarà presente una selezione delle eccellenze territoriali di questa stagione:Andrea Manfrinati sarà presente con il suo vino naturale, Elisa Mosca con i deliziosi formaggi dei nostri alpeggi, Manenti proporrà le sue produzioni bio di frutta, ortaggi e trasformati, Mulino Ottino sarà presente con le farine macinate a pietra nell’antico mulino di Magnano, Pezzaro con i dolci tipici della nostra tradizione, Mirbì con i tanti trasformati da mirtillo biologico, Gattinera Farm con esposizione di farina integrale e germe di grano saraceno

Avremo il piacere di avere con noi la Comunita Slow Food dei Pronubi Alto Piemonte, collettivo fondato da apicoltori che si impegnano a sostegno degli impollinatori.

Ospite per l'occasione la Pecora Nera, cooperativa agricola che si occupa della formazione, dell'inserimento e dell'inclusione sociale anche attraverso la valorizzazione della biodiversità agricola e la promozione di prodotti biologici a km zero.

Un'occasione unica per conoscere i veri sapori del nostro territorio

All'interno del Ricetto a partire dalle 15 si svolgerà "Il Mercato del Rinascimento" di Storie di Piazza. Verranno presentati momenti di mercato rinascimentale ispirati all'attività mercatale con racconti legati agli antichi mestieri e altre narrazioni. Gli attori in scena coinvolgeranno i produttori del mercato in un divertente scambio di ruoli.

Appena fuori dal Ricetto, presso la Trattoria D'Oria, Francesco cuoco dell'Alleanza di Slow Food, per l'occasione si trasformerà in Mastro Cecco per proporre un piatto unico rinascimentale:"Herbolata, Salviata, Minestra di mele e Pollo in limonia", ricette del quindicesimo secolo studiate appositamente per questa giornata, disponibili sia a pranzo sia a cena fino esaurimento.Per prentazioni Trattoria D'Oria (tel. 015.253.84.69)