Grandi e piccini, guanti e pinze alla mano per raccogliere i rifiuti, si sono dati appuntamento oggi sabato 1 ottobre in piazza Alpini d'Italia a Verrone per la campagna nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo.

A Verrone questa mattina c'è anche un'altra importante iniziativa la giornata del riuso. Fino alle 12,30 ognuno potrà prendere cosa gli interessa, dopo di chè lo spazio sarà sgombrato.