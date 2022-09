Tempo di premiazioni in Comune a Biella

Durante il Consiglio Comunale della Città di Biella di ieri, giovedì 29 settembre, il presidente Amedeo Paraggio ha invitato ad entrare alcuni atleti.

Si è così tenuta la premiazione di Alessia Sbrana (promettente tennista Under 14) e delle società Skating Biella (pattinaggio artistico a rotelle) e BI Roller Pattinaggio Biella (pattinaggio in linea) per i risultati conseguiti durante la stagione.