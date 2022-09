Ultim’ora: alla Prevostura al via l’iridato Avondetto

E’ un colpo dell’ultimo minuto, è un colpo a sensazione. La 23esima edizione de La Prevostura avrà al via Simone Avondetto, ossia colui che nel cross country ha vinto tutto quel che c’era da vincere fra gli Under 23: titolo italiano, europeo e soprattutto mondiale, facendo impazzire tutti i tifosi e ponendo la sua autorevole candidatura per una maglia azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Avondetto correrà con il numero 1 e sarà accompagnato nella sua avventura dal compagno di colori nel Wilier Pirelli Factory Team Gioele De Cosmo, altro atleta di primo piano del panorama nazionale.

Si prospetta quindi un’edizione davvero eccezionale, considerando la presenza del campione uscente, il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (Hubbers Polimedical) che sicuramente darà battaglia, al pari dell’ex campione italiano Juri Ragnoli (Scott) e di Marco Rebagliati (Wilier 7C Force) plurivincitore quest’anno nelle Granfondo piemontesi. Teatro dello scontro sarà il bellissimo percorso di 48 km per 1.400 metri inaugurato lo scorso anno. Previsto anche il tracciato medio, di 22 km per 800 metri aperto ai cicloturisti, mentre gli appartenenti alle categorie giovanili prenderanno parte al Campionato d’Inverno di cross country, che scatterà alle 10:30.

La gara principale prenderà invece il via alle ore 9:45 dagli Impianti Sportivi di Lessona. Le iscrizioni sono ancora aperte a 30 euro, chi provvederà sul posto ne dovrà versare 5 in più. Domenica essere a Lessona ammirando anche una maglia iridata al via sarà davvero qualcosa di unico: mancare è un delitto…

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, www.laprevosturamtb.it