Biella Rugby, si torna in campo: si comincia in trasferta a Noceto (foto di repertorio)

Si ricomincia! Domenica 2 ottobre, alle ore 15.30, al Nando Capra di Noceto (Pr), il primo kick off ufficiale della stagione 2022/2023 del Campionato Maschile di Serie A per coach Benettin e i suoi ragazzi. Un appuntamento importante e molto temuto perché gli avversari di giornata, dall’illustre passato, hanno la fama di essere imbattibili sul proprio campo. Pesanti davanti, organizzati nelle retrovie, faranno l’impossibile per mettere a frutto i preziosi insegnamenti impartiti dallo staff nuovo di zecca composto dal trio blasonato Ferrarini, Violi, Ruffolo.

Alla prima prova al comando della regia di Biella Rugby, coach Alberto Benettin, che conosce bene i prossimi avversari ed intende onorare la responsabilità a lui affidata dal club. Massima concentrazione sull’obiettivo e grande lavoro sul campo: “Sono passate sei settimane dall’inizio della preparazione e stiamo migliorando di giorno in giorno. Vedo la squadra pronta a preformare al meglio. So che contro Noceto sarà una partita durissima, un ottima squadra che sul proprio campo vende cara la pelle rendendo all’avversario di turno difficilissimo portare a casa la partita. Nonostante queste premesse, noi dobbiamo stare rilassati e pensare solamente a noi e al nostro gioco. Dobbiamo solo pensare a giocare come sappiamo fare. Mi rendo conto che alla prima giornata di campionato l’emozione è sempre tantissima, ma cercare di rimanere concentrati e rilassati è modo migliore per affrontare il momento. Ho già in mente la possibile rosa, ma mi riservo di decidere dopo l’ultimo allenamento settimanale come è giusto che sia”.

Serie A. I giornata – 2.10.22. Asd Milano – Pro Recco; Rugby Noceto – Biella Rugby; Parabiago – I Centurioni; Amatori Alghero – Cus Milano; Cus Genova – Rugby Parma. Risposa: VII Rugby Torino.