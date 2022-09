Bi Roller Pattinaggio Biella, Ottima conclusione della stagione agonistica a Cologno Monzese

Domenica scorsa si è svolta l’ultima gara del circuito CNO a Cologno Monzese e gli atleti Bi Roller hanno portato a casa medaglie, posizionamenti e punti importanti per classifica.

Partendo dai più giovani, categoria Ragazzi, Michele Rocchetti ha svolto due ottime gare: nella 2000 metri a punti ha dato il meglio di sé dimostrando grinta e capacità tecnica conquistando punti importanti e chiudendo come 3° in classifica, nel giro sprint ha conquistato la 10° posizione; il compagno di squadra Andrea Mazzola invece non è riuscito a dare il meglio in una pista che non conosceva ma ha portato comunque a casa punti utili per la classifica generale.

Per la categoria maggiore, ottima performance per le due Allieve: Susanna Rocchetti e Dora Ferretto hanno corso un’ottima 5000 mt a punti chiudendo rispettivamente in 3° e 4° posizione e anche nella gara sprint sono riuscite a dimostrare il loro valore con un 9° posto per Dora e un 10° per Susanna.

Ottima gara anche per Annibale Sangiorgi che sta riprendendo tono dopo una stagione difficile a causa di un incidente che lo ha costretto ad un lungo stop: ha corso un ottimo giro sprint sfiorando la finale e conquistando l’8° posto e nella 5000 mt a punti ha chiuso in 9° posizione.

A conclusione della stagione sportiva Bi Roller ringrazia gli sponsor Acqua Laureatana e Sellmat che ci sostengono da anni con grande generosità.

Ora la stagione è conclusa ma restano due importanti appuntamenti che coinvolgeranno gli atleti biellesi e che si svolgeranno proprio a Biella. Si tratta delle due finali del circuito CNO che saranno organizzate all’interno del Palaforum domenica 23 e domenica 30 ottobre.

Ad ognuna delle due gare parteciperanno 96 atleti del circuito, i migliori delle rispettive categorie di tutte le società del pattinaggio corsa di Piemonte, Lombardia e Liguria, a partire dai Giovanissimi fino ad arrivare agli Allievi. Tra questi giovani campioni ci saranno 4 pattinatori Bi Roller: Susanna e Michele Rocchetti alla finale del 23 ottobre e Dora Ferretto e Andrea Mazzola alla finale del 30 ottobre.

Ad occuparsi dell’organizzazione degli eventi sarà Bi Rolller Pattinaggio Biella, scelta dal Comitato CNO dopo il riuscito esperimento della finale organizzata a novembre del 2019. Grazie al Patrocinio del Comune di Biella e alla collaborazione dell’Assessorato che hanno concesso la struttura del Palaforum, Biella sarà teatro di due eventi importantissimi per il pattinaggio a rotelle che consentiranno anche al pubblico biellese di assistere a due eventi sportivi di grande rilievo e scoprire qualcosa di più di uno sport poco noto. Bi Roller invita tutti i biellesi curiosi ad assistere agli eventi che saranno ad ingresso libero!