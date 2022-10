La rottamazione caldaie Vaillant può essere valutata nel momento in cui si capisce consumi e i costi per le riparazioni e la manutenzione sono insostenibili o comunque eccessivi per quello che è il valore del dispositivo in quel momento perché ci si rende conto che è arrivata l'ora di sostituire la caldaia.

Inoltre questo passo negli ultimi anni è stata incentivato anche livello statale con delle decisioni legate agevolazioni fiscalI che sono però soggetti a delle condizioni nel senso che li può avere quella persona che vuole sostituire la tua vecchia caldaia con una di nuova generazione che dovrà essere ovviamente più ecologica e più rispettosa dell'ambiente.

Quindi In definitiva la rottamazione del dispositivo di riscaldamento è prevista da una legge che va a definire anche quelli che sono gli incentivi per l'installazione di generatori nuovi come la caldaia condensazione e nel momento in cui si parla di incentivi per rottamare una caldaia ci si riferisce alle detrazioni fiscali che possono raggiungere il 65% di risparmio nel complesso.

Per completezza di informazione ricordiamo anche che in questo programma sono anche comprese le installazioni di pannelli solari termici nonché la sostituzione degli infissi mentre per quel che riguarda il rimborso che arriva dopo la sostituzione di una caldaia vecchia con un sistema di riscaldamento diverso possiamo dire che è suddivisa in 10 rate annuali e si può fare perché lo si collega alla detrazione dell'imponibile IRPEF, che ammonta in genere fino al 65% delle spese che Sono sostenute per quel particolare intervento.

La detrazione fiscale verrà nella pratica riconosciuta l'anno dopo la presentazione del Modello 730 o unico nel quale saranno dichiarate le spese che si Sono sostenute per sostituire la propria caldaia.

Tutti i vantaggi di sostituire e rottamare la caldaia

Quindi andare a sostituire una caldaia ci dà tanti vantaggi anche dal punto di vista della spesa nel lungo termine nel senso che nel momento in cui soffriamo di questo incentivi per installare una caldaia a condensazione e una pompa a calore avremo un risparmio notevole dei consumi

Addirittura si dice che il totale di questa riduzione può arrivare nella bolletta fino al 40% ed è una cosa importante soprattutto in questo momento storico dove si parla di aumento di bollette di energia.

Inoltre dobbiamo considerare che il riconoscimento degli sgravi fiscali deciso dallo Stato anche come obiettivo il rispetto delle normative internazionali ed europee in termini di inquinamento.

Infatti dobbiamo ricordare che sostituire sostituire una vecchia caldaia con una nuova non significa solo migliorare il comfort in casa e alleggerire le spese mensili ma vuol dire anche essere partecipi attivamente dal punto di vista ecologico nella salvaguardia dell'ambiente, visto che si parla di sistemi che adottano tecnologie sempre più efficiente e meno inquinanti.

Ricordiamo anche che un efficientamento energetico della casa che è soggetto alla detrazione fiscale dovrà riguardare non è un immobile di nuova costruzione Inoltre Per usufruire della detrazione devono essere riportati i lavori di sostituzione parziale o totale sul vecchio impianto nel modello per la dichiarazione dei redditi e quindi parliamo di un lavoro che non sarà considerato come una installazione