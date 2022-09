Nasce la partnership tra Zegna e Real Madrid

Every king needs a tailor è il claim che ha sancito la nuova partnership tra Zegna e Real Madrid, con la quale il brand è il nuovo Official Luxury Travelwear Partner delle squadre di calcio e di basket del Club sportivo che indosseranno outfit esclusivi realizzati su misura da Zegna.

Il legame che unisce il club più famoso al mondo e un’icona italiana del luxury menswear dalla riconosciuta tradizione sartoriale, è costruito sulla base dei valori condivisi e di un profondo desiderio di andare oltre limiti e convenzioni per avere un impatto positivo nel mondo. L’eccellenza, intesa come valore etico, accomuna queste due realtà e le ha spinte a creare una sinergia unica.

Da questa partnership è nata una collezione svelata in anteprima agli inizi di settembre durante la prima partita di Champions League della stagione 2022/2023 e che oggi viene presentata con un evento esclusivo nella capitale spagnola alla Ciudad Real Madrid, il centro sportivo del club all’interno del parco di Valdebebas. La collezione, disegnata in esclusiva per il Real Madrid, ogni stagione si arricchirà di nuove proposte che si aggiungeranno ai classici must have del marchio come overshirt e chore jacket, pantaloni jogger e slim, maglie girocollo e le iconiche sneaker Triple Stitch™. Il signifer, simbolo di Zegna, applicato sul taschino sinistro delle giacche in versione monocromatica, rappresenta l’identità del brand e presente in tutta la collezione, viene amplificato ancora di più con questa collaborazione. L’elemento grafico si compone di un design a doppia striscia, omaggio alla Strada Statale 232 che origina nelle montagne e attraversa l’Oasi Zegna: il parco naturale ad accesso libero nato dall’impegno per la sostenibilità del fondatore, che si estende per oltre 100 km2 nel Nord Italia. La Strada 232 è un simbolo, fonte di ispirazione per Zegna, e si intreccia in tutto ciò che l’azienda ha creato negli ultimi 112 anni inclusa la partnership con Il Real Madrid.

“Sono davvero orgoglioso di questa nuova partnership con il Real Madrid, uno dei club più famosi al mondo, con una base di tifosi fedele ed entusiasta. Ciò che accomuna Zegna e il Real Madrid è l’importanza che viene data valori profondi: entrambi siamo convinti che i risultati, indipendentemente che si tratti di un capo di abbigliamento o di vincere una partita di calcio, siano importanti solo se supportati da una presa di posizione etica”, afferma Gildo Zegna, Presidente e CEO del Gruppo Ermenegildo Zegna.

“Il Real Madrid è una squadra di calcio davvero unica, la più famosa al mondo. Creare un guardaroba luxury leisurewear per un team così speciale e avere la possibilità di realizzarlo su misura, mi ha permesso di sperimentare nuove idee e possibilità, confrontandomi con persone che incarnano perfettamente il life style di Zegna. Con il Real Madrid si è creato da subito uno scambio nuovo e stimolante dove siamo riusciti a imparare qualcosa l’uno dall’altro”, spiega Alessandro Sartori, Direttore Artistico di Zegna. I capi made to measure, frutto della collaborazione con il Real Madrid, combinano i valori storici dei due brand con l’estetica contemporanea di Zegna e saranno disponibili in tutto il mondo solo in selezionate boutique del brand.