Rilievi con drone Geomap e la tecnologia Lidar

Geomap è una realtà specializzata nell'offerta di servizi di rilievo con drone. Tali servizi vengono garantiti da macchine professionali munite di Lidar, che assicurano una digitalizzazione di precisione. La ricostruzione degli ambienti rilevati è estremamente precisa, ma questo è solo uno dei vantaggi di cui si può usufruire: infatti, le attività di rilievo risultano sostenibili e altamente efficaci, proprio come le digitalizzazioni in 3D degli immobili, all'insegna dei più alti standard di velocità. In più, viene garantito un rapporto molto vantaggioso tra costo e risultato.

Rilievi con droni: tutti i vantaggi

La produttività elevata è la caratteristica più significativa dei rilievi con drone, che inoltre assicurano la massima velocità per i rilievi di immobili e le attività di digitalizzazione. Il laser scanner su drone si distingue dal laser scanner statico perchè ha la capacità di scannerizzare in continuità, ma soprattutto da molteplici punti di vista. Quindi, anche in terreni o in impianti situati in aree difficilmente rilevabili, viene comunque assicurato un accesso ottimale. Si pensi, tra l'altro, ai ponti, alle antenne, alle linee elettriche, ai cavi dell'alta tensione, e così via.

Perchè affidarsi a Geomap

Gli operatori specializzati di Geomap hanno la capacità di realizzare aerofotogrammetrie geolocalizzate e di precisione, dal momento che tutti i dati risultano georeferiti con un livello di precisione al centimetro. Si ottengono, così, risultati da cui scaturiscono modelli 3D ad alta definizione, mesh e nuvole di punti 3D che possono essere sfruttati per l'elaborazione di modelli BIM altamente realistici. Questi modelli, di conseguenza, si prestano a una grande varietà di applicazioni in più ambiti, con riferimento in particolare al facility management e all'ingegneria. Per di più è possibile usare i modelli nel programma Geomap FMS al fine di gestire il facility management delle aree rilevate. Non solo nuvole di punti e modelli 3D: si può accedere anche a video e foto ad alta risoluzione, in modo da effettuare verifiche e ispezioni di carattere strutturale.

Il rilievo Lidar

Il rilievo effettuato con il drone Lidar rappresenta uno dei servizi all'avanguardia di Geomap e, soprattutto, un elemento di progresso tecnologico molto importante. Il rilievo con laser scanner aerei e terrestri, insieme con l'elaborazione dei dati, è infatti oggetto di una costante evoluzione. In riferimento al rilievo del territorio, va segnalato che i modelli digitali del terreno ad alta definizione rappresentano un prodotto cartografico con una richiesta in costante ascesa. In particolare questi modelli vengono richiesti come punto di partenza progettuale in vista dello sviluppo di opere infrastrutturali di diverso genere, ma anche per interventi di sistemazione forestale idraulica. E non è tutto, perchè essi fungono anche da dati di input per diversi modelli numerici di simulazione di fenomeni fisici. Come è facile intuire, tali elaborati sono tanto più attendibili quanto più precisi sono i modelli digitali del terreno di partenza.

La tecnologia Lidar

Lidar è un acronimo che sta per Light Detection and Ranging. Si tratta di una tecnologia di rilevamento che può essere paragonata al radar, con la differenza che non si basa sulle onde radio ma si serve della luce. Per la misurazione della distanza di un oggetto, in sostanza, vengono applicati i principi della precisione dei tempi di arrivo e della luce riflessa. Questa tecnologia ha la capacità di funzionare con qualunque condizione di luce, dal momento che si basa su un approccio attivo che si serve di un ricevitore e di un trasmettitore di luce a infrarossi. Esiste anche una soluzione alternativa, conosciuta con il nome di Lidar Tof indiretto, in base alla quale si trasmette un'onda di luce sinusoidale continua.

I vantaggi offerti dal Lidar

Nel momento in cui viene integrato a sistemi di scansione optoelettronici, il principale aspetto positivo del Lidar ha a che fare con la sua capacità di dare vita a mappe 3D estremamente accurate e dettagliate delle superfici a vari fattori di scala. E questo a prescindere che si parli di un oggetto a una scala più grande o in un ambiente definito. Il rilievo Lidar da drone consente di superare tutti i limiti che caratterizzano il Lidar da elicottero o da aereo, anche perchè la velocità di spostamento è inferiore e la quota di volo ridotta.