• Incentivare l’apprendistato professionalizzante come unico contratto di ingresso dei giovani nel lavoro

• Valorizzare la capacità formativa delle MPI promuovendo l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale

• Riformare il sistema di Orientamento e l’Istruzione professionalizzante per creare competenze del Made in Italy

Info:

www.confartigianatobiella.it

BIELLA - Via Galimberti, 22

Tel. 015/8551711

biella@biella.confartigianato.it