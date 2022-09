Sandigliano, ferita una donna nello scontro tra auto e camion sulla Trossi, FOTO

Traffico rallentato in questo momento di oggi venerdì 30 settembre sulla Trossi nei pressi dello stabilimento della Coca Cola, per un incidente che ha visto coinvolta un'automobile e un camion.

Alla guida dell'auto una donna che è stata portata in ospedale per le cure mediche del caso per il violento impatto. Sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri per i rilievi e la Polizia Locale.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento.

Ad occuparsi della bonifica del mando stradale è il personale S.A.