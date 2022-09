Ambiente: a Biella oltre 100 dipendenti del gruppo Sella partecipano a “Puliamo il mondo”

Una mattinata dedicata all’ambiente, per contribuire attivamente a tenere pulita la città dove si vive e si lavora e diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità. Domani sabato 1° ottobre a Biella un centinaio di dipendenti del gruppo Sella insieme ai loro familiari sarà infatti impegnato con il “CSR Day Banca Sella” nell’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato per contrastare i rifiuti organizzata da Legambiente.

I partecipanti si dedicheranno alla raccolta dei rifiuti in tutta l’area circostante la sede del Gruppo, in Piazza Gaudenzio Sella: dopo aver ricevuto un brief da parte dello staff di Legambiente sulle attività da svolgere, le persone coinvolte daranno il via alle operazioni di pulizia della zona con guanti, sacchi e altre attrezzature necessarie.

Il risultato del lavoro sarà misurato e registrato nella “carta di identità del volontariato aziendale”, riconoscimento per le imprese coinvolte nelle attività di riqualificazione dei territori. Legambiente riuscirà così a certificare il tempo, l’impegno e l’esito dell’attività valida ai fini del raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Saranno oltre 400 i dipendenti del gruppo Sella e loro familiari che interverranno all’appuntamento con il “CSR Day Banca Sella” in 7 città italiane: oltre a Biella analoghe iniziative di volontariato si terranno anche a Torino, Milano, Roma, Napoli, Lecce e Palermo.

L’evento fa parte dell’edizione italiana, promossa da Legambiente, di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo per rendere le città più pulite, belle, vivibili e lanciare un messaggio concreto verso un futuro sostenibile.

Banca Sella, tramite l’associazione no profit Olivami, donerà a tutti i dipendenti coinvolti nella giornata l’adozione per un anno di un ulivo salentino per sostenere i territori pugliesi colpiti dalla Xylella, favorire la loro riforestazione e contribuire, di conseguenza, alla compensazione delle emissioni di CO2.