Un lettore: "Grazie a Cordar Biella"

Volevo ringraziare Cordar Biella, in particolare nella persona del presidente Gabriele Martinazzo, per essersi prodigato ieri a darmi una mano in un momento di grande difficoltà.

Io vivo a Bornasco, e ieri pomeriggio essendomi trovato senza acqua, verso le 17 sono andato direttamente nella sede del Cordar a Biella perchè non sapevo come fare e fortunatamente mi sono imbattuto nel presidente Gabriele Martinazzo, che gentilmente senza perdere tempo si è attivato e alle 18 l'acqua era tornata. Grazie ancora.