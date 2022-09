Open Day SPB, vieni a provare la Pallavolo

Sabato 1 ottobre dalle 9 alle 12 ci sarà l’Open Day SPB, organizzato al PalaPajetta per dare la possibilità a tutti di provare la pallavolo. Questo è stato un anno molto importante per la pallavolo italiana e la Scuola Pallavolo Biellese si vuole rendere protagonista nella crescita dei giovani del territorio, da sempre uno dei valori fondamentali della società.

Dunque sabato tutti coloro che hanno dai 5 ai 18 anni potranno vivere un momento bellissimo insieme ai propri amici. Tutti i coach dello staff sono ansiosi di accogliere i partecipanti e di far trascorrere loro una mattinata piena di divertimento sui campi di pallavolo.

La Scuola Pallavolo Biellese ha dimostrato nel suo piccolo di essere una fucina di talento, come dimostrano la Serie C e la Serie D. Ma l’Italia in generale sta facendo un lavoro incredibile con i giovani, infatti oltre alla Nazionale dei Campioni del Mondo, anche le juniores del nostro Paese stanno vivendo un momento incredibile, avendo vinto tra maschile e femminile 6 medaglie d’oro ai Campionati Europei di categoria. Per informazioni: 3494680021.