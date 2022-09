Ippon 2 Karate, Thomas Taglioretti è Allenatore Fijlkam

Valore aggiunto alla Ippon 2 con il diploma di “Allenatore FIJLKAM” ottenuto dall’atleta Thomas Taglioretti, allievo del D.T. Maestro Feggi Maurizio.

Dopo essersi trasferito per qualche anno a Torino per frequentare l’Università, conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Motorie e fare esperienza nelle fila del CUS Torino, Taglioretti, dal 2020, collabora alla Ippon 2 nell’insegnamento del karate.

Interessato ad intraprendere il percorso come tecnico, Taglioretti ha partecipato, dal 12 al 17 settembre al Corso FIJLKAM che si è svolto nella sede del Centro Federale al Lido di Ostia con la docenza dei Tecnici Responsabili. Al termine della settimana di intenso lavoro, i corsisti, provenienti da tutta l’Italia, hanno sostenuto l’esame conclusivo ottenendo la qualifica di “Allenatore FIJLKAM”. Risultato a pieni voti per Taglioretti che ha superato così il secondo step previsto per raggiungere, tra qualche anno, la qualifica di Istruttore.

Nei mesi da marzo a giugno scorsi, inoltre, entrambi gli insegnanti della Ippon 2, Feggi e Taglioretti, sensibili alle problematiche della disabilità, hanno seguito e superato brillantemente, il primo Corso per Istruttore Tecnico FISDIR FIJLKAM, con l’intento di accogliere adeguatamente tutti i ragazzi/e che vorranno praticare karate.

Soddisfazione per il D.T. Maestro Feggi Maurizio che si pone costantemente l’obiettivo di trasmettere passione e competenze ai suoi allievi per garantire la crescita formativa e la continuità in tutti i settori dell’ASD.