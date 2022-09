Campioni sotto le Stelle presenta il coach della Nazionale Gianmarco Pozzecco

"Campioni sotto le stelle" punta al basket con l’allenatore della Nazionale Gianmarco Pozzecco, reduce dagli Europei, dove gli azzurri hanno compiuto l’impresa di piegare la Serbia del due volte Mvp Nba Jokic, mentre nei quarti di finale la squadra della «Formica atomica», ha sfiorato la vittoria contro la Francia. Insieme a lui venerdì 28 ottobre al Teatro Sociale Villani di Biella (ore 21) ci saranno pure il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci e il presidente della Lega Basket Umberto Gandini.

Uno dei ricordi più dolci risale al 2004 quando il “Poz” ha partecipato alla spedizione italiana alle Olimpiadi di Atene, aggiudicandosi la medaglia d'argento al termine della finale persa contro l'Argentina. Ottimo fu in particolare il suo apporto nella vittoria in semifinale contro i più quotati lituani (17 punti in 21 minuti giocati). Il suo modo di allenare nasce quando era un giocatore. Per questioni di altezza (181 cm) l'ex play di Varese (dove ha giocato dal 1994 al 2002, vincendo nel '99 lo scudetto e subito dopo la Supercoppa Italiana; poi è stato tra stagioni alla Fortitudo Bologna, prima delle esperienze in Spagna e Russia) doveva essere atipico. E fin da quei giorni pensava che se un domani fosse diventato allenatore, si sarebbe fidato dei suoi giocatori.

La sua carriera in panchina è iniziata il 13 novembre 2012, quando viene nominato nuovo allenatore dell'UPEA Capo d'Orlando. Dopo aver maturato altre esperienze a Varese, in Croazia, alla Fortitudo Bologna e a Sassari, nell'ultimo campionato ha assunto il ruolo di assistente allenatore di Ettore Messina all'Olimpia Milano. Il 2 giugno 2022 viene ufficializzato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La serata vedrà come sempre in cabina di regia il giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato.

L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa. Il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, commentano: “dopo aver avuto tanti protagonisti legati al mondo del calcio, con la presenza in città di indimenticabili campioni del recente passato, abbiamo avuto la capacità, grazie all’impegno della Scuola Pallavolo Biellese, di portare al Forum sette Campioni del Mondo di volley e di intervistarne in modo magistrale, grazie alla verve di Alessandro Alciato, ben cinque. Ora, dopo aver ospitato anche grandi personaggi del tennis e della scherma, puntiamo sulla pallacanestro, portando i massimi dirigenti azzurri e soprattutto l’istrionico capo allenatore dell’Italbasket. Grazie a loro proseguiamo nel duplice obiettivo di portare ai cittadini biellesi atleti e allenatori di livello internazionale e dall’altra parte far conoscere al di fuori dei nostri confini il Biellese, ripreso nelle ultime occasioni sia dalle telecamere della Rai, sia da diversi quotidiani on line nazionali”.

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: www.eventbrite.it o cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-ct-della-nazionale-di-basket-gianmarco-pozzecco-a-biella-428603463497?aff=ebdssbdestsearch