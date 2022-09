PER UNA NUOVA FISCALITÀ, le proposte di Confartigianato

• Nuovo rapporto fisco-contribuente fondato su contraddittorio preventivo e sul diritto dei contribuenti in termini di prova contraria e rafforzamento degli ISA

• Ridurre la pressione fiscale mediante tassazione agevolata del reddito d’impresa non prelevato, uguali detrazioni IRPEF per tutti i redditi da lavoro, tassazione ridotta degli extra profitti legati ad incrementi di produttività, superamento dell’IRAP con priorità per società di persone, migliorare il regime forfetario per favorire l’emersione e la crescita dimensionale

• Semplificare con l’introduzione di un Codice unico, eliminare lo split payment, reverse charge e comunicazione liquidazioni periodiche IVA, nuove modalità per i versamenti tributari

