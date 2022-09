• Prevedere incentivi semplici, stabili e adeguati per favorire l’innovazione di base e digitale nelle MPI

• Rafforzare gli incentivi per l’innovazione dei beni strumentali nelle MPI

• Consolidare gli incentivi basati sul credito di imposta 4.0 e R&S

• Potenziare gli strumenti di promozione dell’internazionalizzazione e del made in Italy

Info:

www.confartigianatobiella.it

BIELLA - Via Galimberti, 22

Tel. 015/8551711

biella@biella.confartigianato.it